Większe wpływy organizacji LGBT z 1 procenta podatku

– Ostatnie dwa lata były koszmarne dla osób LGBT+ w Polsce. Od prawicowych polityków, hierarchów kościelnych i mediów zaczęli wręcz słyszeć, że nie są ludźmi. Takim osobom żyje się bardzo trudno, a coraz więcej ludzi to widzi, rozumie i chce coś z tym zrobić – mówi Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. W ten sposób tłumaczy to, że jego organizacja dynamicznie zwiększa wpływy z 1 procent podatku dochodowego. Nie ona jedyna. Takie zjawisko jest niemal regułą w wielu organizacjach pożytku publicznego (OPP), które można uznać za zabarwione ideologicznie.

Miłość Nie Wyklucza w stosunku do w 2018 roku zwiększyła wpływy z 64 tys. zł do 130 tys., Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado" z 10 tys. do 20 tys., Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych Trans-Fuzja z 15 tys. do 30 tys., a Stowarzyszenie Lambda – Warszawa z 56 tys. do 75 tys.