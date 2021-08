Złożyli projekt „Stop LGBT”. „Tolerancja jest cierpliwym znoszeniem czegoś, a nie akceptacją”

Głównym punktem projektu jest zakaz organizowania tzw. parad równości. Ma on zostać wprowadzony poprzez zmianę Prawa o zgromadzeniach.

W poniedziałek projekt ustawy „Stop LGBT” autorstwa fundacji „Życie i Rodzina” trafił do Sejmu. Fundacja podaje, że pod ustawą podpisało się 140 tysięcy osób.

Krzysztof Kasprzak, pełnomocnik inicjatywy, gościł w poniedziałek w Radiu Maryja, gdzie przekonywał, że zmiana prawa jest potrzebna by - jak mówił - „zatrzymać agresję środowisk LGBT”.

- Widzimy, że agresja homoseksualna rozlewa się na polskie ulice, dlatego potrzeba zmian systemowych i prawnych, ponieważ nie możemy ograniczyć się tylko do retoryki, obrony naszych rodzin, szkoły. Musimy zmieniać prawo. Tak jak udało się to zrobić w kwestii aborcji, tak samo potrzeba zmian prawnych, aby zatrzymać agresję środowisk LGBT. Te środowiska są na tyle bezczelne, że profanują msze święte, obrażają osoby wierząc - powiedział Kasprzak.

Członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina stwierdził, że po uchwaleniu proponowanych zmian „nie będzie można organizować zgromadzeń, które mają na celu zaburzenie konstytucyjnego porządku”.

- Musimy być mądrzy przed szkodą i nie możemy pozwolić na złapanie się w pułapkę tolerancji. Tolerancja jest cierpliwym znoszeniem czegoś, a nie akceptacją. Te środowiska podważają polski porządek konstytucyjny i wzywają do agresji względem katolików, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach. To jest efekt niehamowania zapędów tych środowisk - mówił.

Kasprzak przekonywał, że „jeżeli obywatele nie zorganizują się teraz, to niestety grozi nam powtórka z jakiejś formy zaboru”.

Projekt „Stop LGBT” trafia do Sejmu już po raz drugi. Wniesiony w listopadzie 2020 roku projekt nie został rozpatrzony z powodu błędów proceduralnych. Fundacja Życie i Rodzina zaskarżyła decyzję marszałek Sejmu, jednak Sąd Najwyższy uznał, że skarga wpłynęła po wymaganym terminie.