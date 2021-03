Waszczykowski: Ataki na LGBT? Incydenty

Zdaniem europosła LGBTIQ jest "szkodliwą ideologią", która nie domaga się równouprawnienia, bo ono w Polsce jest, tylko "afirmacji i przywilejów". - A na to nie ma zgody - mówił Waszczykowski.

Zapewniał, że Polska jest krajem, w którym prawo nie dyskryminuje żadnej orientacji, zaś ataki na przedstawicieli środowiska LGBTIQ są "incydentalne", i nie jest to kwestia prawa. - To nie prawo jest złe, a ludzie są źli - stwierdził polityk.

Na uwagę, że para mężczyzn idąca ulicą i trzymająca się za ręce została zaatakowana nożem, odpowiedział: - Jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, które jest bastionem zwolenników ŁKS, też może mu się stać krzywda.

Według europosła zarzuty krajów UE dotyczące złej sytuacji osób nieheteronormatywnych w Polsce jest "rozmową o yeti" - zjawisku, którego w rzeczywistości nie ma. Zapowiedział, że PiS zagłosuje przeciwko rezolucji, bo zawiera ona przekłamania, takie np. jak ogłoszenie przez "rzekomo ponad 100 powiatów w Polsce" stref wolnych od LGBT.

- Nie ma takich rezolucji w Polsce. Jest Karta Praw Rodziny. Nie są to decyzje, że na takim terenie nie mają prawa żyć ludzie o orientacji LGBT - przekonywał polityk. Jego zdaniem osoby te mogą normalnie funkcjonować, a chodzi jedynie o to, "żeby ta ideologia nie dotyczyła np. dzieci". - Mamy potwierdzone przez WHO dowody, która zalecała kilka lat temu seksualizację dzieci, nawet przedszkolnych - stwierdził Waszczykowski.