Francuski polityk chciał odwiedzić "strefę wolną od LGBT". Polskie władze odmówiły?

- Niedawno polskie władze powiedziały mi, że nie są w stanie zaplanować wizyty do Kraśnika i bardzo tego żałuję - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "L'Obs" francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune, który przebywa z wizytą w Polsce. Jak podkreślił, "miał być to dla niego symboliczny moment przyjazdu oraz przesłanie solidarności, którą chciał skierować do społeczności LGBT w kraju nękanym dyskryminacją LGBT”.

Beaune przyznał, że rozważał czy nie odwołać lub przełożyć dwudniowej wizyty w Polsce. Ostatecznie jednak zdecydował się zostać. - Mogłem udać się do jednej z tych stref bez zgody polskiego rządu, ale moim zdaniem nie tak powinien wyglądać kontakt państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedział. - Jeśli zdecydowałem się kontynuować wizytę w Polsce, to dlatego, że pojawił się inny temat, równie dla mnie ważny: prawo kobiet do aborcji - dodał Beaune. Francuski minister odwiedził w poniedziałek siedzibę Centrum Praw Kobiet. Towarzyszył mu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Stoję u boku tych, którzy walczą o prawa podstawowe i dostęp do aborcji w całej Europie" - napisał w mediach społecznościowych polityk.

#8mars | Avec le Médiateur des Droits @Adbodnar, nous visitons le Centre des Droits des Femmes qui aide les femmes victimes de violence ????????????



Je me tiens aux côtés de celles et ceux qui luttent pour les droits fondamentaux et l'acces a l'avortement, partout en Europe. pic.twitter.com/RVjJjVSU0p — Clement Beaune (@CBeaune) March 8, 2021

Grupy wspierające społeczność LGBT w Polsce z radością przyjęły stanowisko Beaune’a. - To zdecydowanie bardzo ważny sygnał dla nas wszystkich, polityczny sygnał dla naszej społeczności, że nie jesteśmy sami. Że zagraniczni politycy też patrzą na Polskę i że są naszymi sojusznikami - powiedział Bartosz Staszewski, aktywista LGBT, który spotkał się Beaune w poniedziałek.