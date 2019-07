Nowacka krytykuje protest lewicy przeciw przemocy w Białymstoku

- Nie wiem, co się będzie działo w Białymstoku. Najpierw trzech panów zapowiedziało sobotni marsz, potem okazało się, że nie sprawdzili, że w sobotę jest mecz, więc przenoszą to na niedzielną pikietę. Czytam też wypowiedzi, również organizatorek i organizatorów marszu, rozmawiam z mieszkańcami Białegostoku i oni zwyczajnie proszą o spokój - powiedziała w środę Nowacka w TOK FM.

- Jestem zdumiona, że to robią ludzie z Razem i Wiosny, bo to, że SLD robi taką politykę od lat, to wiem, takiej polityki: coś się dzieje, wskakujemy na kobyłkę, powiemy, że robimy, potem się rozejrzymy, z nikim nie skonsultujemy, nie zobaczymy, czy ktokolwiek tego chce i potrzebuje i nie w tym miejscu wskazujemy winnych - mówiła polityk Koalicji Obywatelskiej.

W Białymstoku 20 lipca odbył się pierwszy w historii miasta Marsz Równości organizowany przez przedstawicieli środowiska LGBT. Marsz był zakłócany przez kontrdemonstrantów - w tym m.in. pseudokibiców piłkarskich - którzy obrzucali jego uczestników kamieniami i petardami, palili tęczowe flagi, a także ścierali się z policją.

Kilkuset uczestników marszu niosło tęczowe flagi i parasole. Na transparentach mieli hasła: "Miłość nie jest grzechem", "Równość płci", "Miłość dla wszystkich ponad wszystko", "Miasto bez barier". Po obu stronach marszu szli kontrmanifestanci ze środowiska kibiców. Uczestników obu zgromadzeń oddzielał kordon policji.

Do pierwszych incydentów doszło jeszcze przed wyruszeniem marszu, zaatakowanego przez środowiska pseudokibicowskie. W czasie zamieszek w Białymstoku pobity został m.in. 14-letni chłopak.

- Trzeba się zastanowić, jakie konsekwencje powinni ponieść wszyscy politycy PiS, którzy od wielu miesięcy robią kampanię pogardy w stosunku do gejów i lesbijek, nienawiści, której owoce nie zbierają dzisiaj partie polityczne, a poszczególne dzieciaki, które są opluwane, obrażane, lżone, którym zagrażać zaczyna przemoc fizyczna, bo jest na to przyzwolenie rządzących i to widać z głosów wszystkich polityków, począwszy od Jarosława Kaczyński przez wielu innych - mówiła w TOK FM Nowacka.

Platforma Obywatelska domagała się dymisji szefowej MSWiA Elżbiety Witek.