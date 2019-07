Radny PiS składa doniesienie ws. Polski Walczącej na tęczowym tle

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. O ochronie Znaku Polski Walczącej Art.3.1. publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny. Jutro o 10:00 złożę pismo do Prok. Rejonowej ul. Krucza 38 zawiadamiające o znieważeniu Znaku Polski Walczącej przez posła Misiło. pic.twitter.com/qNpVTwcnON

Stanowi ona w artykule 3.1., że "publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny".

Wcześniej Ozdoba apelował do władz Platformy, aby te "zwróciły uwagę Piotrowi Misiło" oraz do prezydenta Warszawy, by ten "zakończył festiwal profanacji".