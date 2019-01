Tomasz Terlikowski: Rachunek sumienia po zabójstwie Pawła Adamowicza

O mowie nienawiści (szczególnie tej dostrzeganej u innych, tych drugich, bo my przecież jesteśmy rozsądni i co najwyżej dosadnie, lecz prawdziwie wyrażamy opinie) napisano już wszystko, a próby prawdziwego pojednania i tak nie będzie – choć trzeba docenić fakt, że główne partie nie wystawiają kandydata na nowego prezydenta Gdańska.

Nie będzie, bo polska scena polityczna, ale też społeczna, ustawiona jest nie na poglądach, lecz na tym, że jesteśmy przeciwko komuś i czemuś. Własne poglądy nie są mile widziane. Zawsze może się okazać, tak jak to miało miejsce w przypadku aborcji, że jej dawni przeciwnicy nagle uznają, że dotykanie się jej przynosi same straty, i zaczną atakować tych, którzy nadal są wierni swoim poglądom.

Nie, nie zamierzam przekonywać, że nic nie należy z nienawiścią zrobić, że nie miała ona znaczenia. Tak nie jest. Jeśli chcę do czegoś przekonać, to co najwyżej do tego, że najgorszą z rzeczy, jaką możemy zrobić (a robimy ją zawsze), jest rachunek sumienia robiony innym. Oni – to znaczy ci drudzy, gorsi – powinni się zmienić, oni szczuli, zwalczali, niszczyli. My nie mamy sobie nic do zarzucenia.

Tego rodzaju rachunek sumienia nie tylko nie ma znaczenia, nie tylko niczego nie zmienia na lepsze, ale nawet pogarsza sytuację. Dlaczego? Tak się bowiem ...