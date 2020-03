Nasza galaktyka zderza się właśnie z inną galaktyką? Są dowody

Zewnętrzne krawędzie naszej galaktyki są zakrzywione lekko w górę (na jednym końcu) i lekko w dół (na drugim) w stosunku do wewnętrznej części, która przypomina płaski dysk.

Badacze długo zastanawiali się skąd taki właśnie kształt naszej galaktyki. Istnieje kilka hipotez wyjaśniających to: jedną z nich jest oddziaływanie czarnej materii otaczającej naszą galaktykę lub działanie wewnątrzgalaktycznego pola magnetycznego.

Jednakże dane zebrane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i jej satelitę Gaja wskazują, że przyczyna musi być inna - czytamy w "Nature Astronomy".

Astronomowie zmierzyli prędkość odkształcania się galaktyki na podstawie precyzyjnych pomiarów dotyczących milionów gwiazd. Pomiary wykazały, że odnogi galaktyki poruszają się bardzo szybko, okrążając centrum galaktyki co 600-700 mln lat - wyjaśnia Eloisa Poggio, jedna z autorek artykułu w "Nature Astronomy".

Tak szybki ruch może być efektem kolizji Drogi Mlecznej z inna galaktyką.

Nie jest jasne z jaką galaktyką miałaby się zderzyć Droga Mleczna, ani kiedy do takiego zderzenia doszło. "Kandydatem" do kolizji z Drogą Mleczną jest galaktyka karłowata SagDEG znajdująca się ok. 65 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Astronomowie uważają, że Droga Mleczna ostatecznie pochłonie galaktykę SagDEG. Obie galaktyki miały być bliskie zderzenia się 300-900 mln lat temu. Teraz astronomowie przekonują, że kolizja galaktyk może już trwać czego efektem jest odkształcanie się Drogi Mlecznej.

Badacze podkreślają, że nasz Układ Słoneczny nie odczuwa skutków odkształcania się galaktyki, ponieważ znajduje się daleko od jej krawędzi.