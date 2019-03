Ile waży Droga Mleczna? Naukowcy odpowiadają

Astronomowie powiedzieli, że po raz pierwszy dokładnie obliczyli masę Drogi Mlecznej. Wykorzystano do tego nowe zestawy danych, które zawierają wagę ciemnej materii.

Zespół ekspertów stworzony z pracowników NASA i Europejskiej Agencji Kosmiczne poinformował, że nasza galaktyka waży około 1,5 biliona mas Słońca.

Według wcześniejszych szacunków masa Drogi Mlecznej wynosiła od 500 miliardów do 3 bilionów razy więcej niż masa Słońca.

Wątpliwości wynikały głównie z różnych metod pomiary ciemnej materii, która pochłania i nie odbija światła. Stanowi prawie 90 proc. materii we wszechświecie.

- Nie możemy po prostu bezpośrednio wykryć ciemnej materii - powiedziała Laura Watkins z Europejskiego Obserwatorium Południowego z siedzibą w Niemczech. - To właśnie prowadzi do obecnej niepewności co do masy Drogi Mlecznej - nie można dokładnie zmierzyć tego, czego nie można zobaczyć - dodała.

Aby sobie z tym poradzić, zespół zmierzył prędkość grup gwiazd, które okrążają galaktykę w ogromnych odległościach.

- Im masywniejsza galaktyka, tym szybciej jej gromady poruszają się pod wpływem siły grawitacji - mówi N. Wyn Evans z Instytutu Astronomii Uniwersytetu w Cambridge.

Droga Mleczna, galaktyka w skład której wchodzi ziemski układ słoneczny, jest domem dla 400 miliardów gwiazd i około 100 miliardów planet.