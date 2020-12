Abp Gądecki patronatem akcji oddawania osocza

Do akcji oddawania osocza apelował wcześniej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

- Ufam, że apel spotka się z szerokim odzewem wśród ozdrowieńców i przyczyni się do ratowania zdrowia i życia wielu osób - napisał arcybiskup Stanisław Gądecki w liście popierającym akcję.

Dawcą osocza może być każdy ozdrowieniec. W tym celu należy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia– do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w którym należy przejść kwalifikację.

- Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców COVID-19 podane we wczesnej fazie choroby może wspomóc organizm w walce z wirusem, a w pewnych sytuacjach zmniejszyć ryzyko zgonu" – czytamy w Apelu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do ozdrowieńców.

- Zachęcam i apeluję. Dołączcie do nas, medyków. Dołączcie do tych, którzy pomogli Wam i pomóżcie w uratowaniu innych. Dzięki Wam możemy przechylić szalę w walce z wirusem. Dzięki Wam możemy go szybciej zwalczyć i sprawić, że więcej osób odzyska zdrowie. Ich los jest również w Waszych rękach! Bądźmy solidarni! – prosi prof. Matyja.