O. Rydzyk: Czarnek - najlepszy minister edukacji po wojnie

O. Rydzyk zwrócił uwagę, że w 2021 roku wypada 20. rocznica powołania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, należącej do Fundacji Lux Veritatis, której zakonnik jest prezesem. Wymieniając dotychczasowe dokonania uczelni, o. Rydzyk stwierdził, że „marzy mu się, żeby otworzyć jeszcze więcej kierunków”. - Abyśmy mogli ściągać najlepszych wykładowców z całego świata. To, co jest katolickie i prawdziwie polskie, musi być bardzo porządne - mówił. - Nam zależy na tym, żeby było wychowanie katolickie i polskie, dlatego tak zwracamy na to uwagę - podkreślił.

- Trzeba odbudować wszystko, dlatego uczelnie. I wiecie o czym myślę? Uczelnia kosztuje - mówił do pielgrzymów. - Profesora dobrego? To trzeba mu zapłacić. I my tak zastanawiamy się, jak to zrobić. Słuchajcie, wychowując innych my pracujemy na niebo dla siebie. Robimy to, co chce Jezus - przekonywał.

- Są różne firmy. Ile tysięcy firm w Polsce jest, którym się bardzo dobrze powodzi. A może zaczniecie pracować nad tym, żeby oni pomyśleli o dobrej uczelni i jej systematycznie pomagali. Co wy na to? - apelował o. Rydzyk.

- A za pięć lat, jak dożyję, to będziemy tu dziękować Matce Bożej. Zobaczycie, to będzie dopiero. Ale będą ujadać nie z tej ziemi. Już od dzisiaj, jak będą ujadać, zobaczycie - w tych internetach, wszędzie - dodał, pod koniec swojego wystąpienia ponownie zwracając się do Czarnka. - Panie ministrze ci, którzy może nie kochają Polski i Boga, będą wszystko robić, żeby pana zniechęcić. Niech się pan nigdy nie zniechęca, nigdy się nie podda - wezwał redemptorysta.