Arcybiskup Marek Jędraszewski apeluje o modlitwę za młodzież

Pełna treść listu

Kraków, 30 października 2020 roku

List do Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,

kiedy w tych dniach wszyscy przeżywamy trudny czas związany z niewyobrażalną, nie tylko słowną, agresją, kiedy dewastuje się nasze świątynie, a przede wszystkim oskarża się nas za to, że stoimy na straży prawdy o godności i świętości każdego ludzkiego życia zawartej w Chrystusowej Ewangelii, pragnę Wam przesłać fragment Listu św. Pawła do Efezjan, który w Liturgii Słowa czytaliśmy podczas Mszy św. wczoraj, tj. w czwartek 29 października br.

Św. Paweł Apostoł pisze: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem” (Ef 6, 10-20).

Proszę Was, Bracia, abyście klęcząc przez tabernakulami Waszych kościołów, ponownie rozważyli właśnie ten fragment Listu więziennego Apostoła Narodów, ponieważ wyraźnie jest w nim mowa o tym, z kim naprawdę toczymy naszą walkę, gdzie znajduje się nasza moc i w co powinniśmy się duchowo uzbroić – to znaczy: czym winniśmy przepasać nasze biodra i czym jest nasz pancerz, dlaczego należy obuć nasze stopy, jaki powinniśmy mieć hełm i, na koniec, do czego ma służyć nasz miecz.

Jak widzimy, obraz przygotowywania się do duchowej walki św. Paweł Apostoł wzbogacił o wezwanie do dwóch postaw, bez których niemożliwe jest odniesienie ostatecznego zwycięstwa: są to postawy czuwania i modlitwy za siebie nawzajem. Nawiązując do tych słów, pragnę z całego serca podziękować Wam, Drodzy Bracia w Kapłaństwie, za wszystkie słowa wsparcia i solidarności ze mną, a zwłaszcza za modlitwę. Ze swej strony również Was zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach, zdając sobie sprawę z tego, że znajdujecie się na pierwszej linii zmagań o cywilizację miłości, która tak bardzo leżała na sercu św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu i która obecnie znalazła się w naszej Ojczyźnie w stanie wielkiego zagrożenia.

Proszę Was, Drodzy Bracia w Kapłaństwie, także o modlitwę za naszą młodzież, aby nie dała się uwieść kłamstwu i przemocy. Proszę także o modlitwę w intencji wszystkich chorych i cierpiących w związku z trapiącą nas pandemią, oraz za wszystkich pracowników służby zdrowia, ofiarnie niosących pomoc i nadzieję.

Na najbliższy czas, przeżywany przede wszystkim w perspektywie bliskiej już uroczystości Wszystkich Świętych, z serca Wam, Drodzy Bracia, błogosławię

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski