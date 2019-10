Abp Jędraszewski prosi władze Krakowa o działkę pod kościół

Arcybiskup Jędraszewski poprosił prezydenta Krakowa o przekazanie działki. W liście do Jacka Majchrowskiego wskazał konkretny teren, który kuria chciałaby pozyskać. Prócz prośby o przekazanie działki duchowni, poprosili także o "umożliwienie dojazdu do wydzielonej działki od ul. Wizjonerów poprzez ustanowienie służebności o szerokości 4,5 m."

- Zastanawiające w tej sprawie jest jeszcze jedno, pismo nosi datę wpływu 3 września 2019, mamy 20 października 2019, jak do tej pory wszelkie sprzedaże, zamiany czy przekazania działek gminnych opiniowały, co najmniej dwie komisje rady miasta Krakowa - komentuje krakowski radny Andrzej Hawranek, szef komisji budżetu rady miasta. Do tej pory dokument nie trafił do żadnej komisji.

- Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, czy władze miasta zamierzają przystać na tę propozycję i przygotować projekt uchwały w sprawie sprzedaży tego terenu z bonifikatą? Uważam, że należy zakończyć proceder przekazywania terenów miejskich z tak wysokimi bonifikatami - dodaje inny radny Łukasz Maślona. Wskazuje również, że mieszkańcy od lat walczą o to, by w tym miejscu powstał park.

