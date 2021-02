Koronawirus: Tanzania nie zamierza dopuszczać do użycia szczepionek na COVID

Minister zdrowia Tanzanii, Dorothy Gwajima, na konferencji prasowej w stolicy kraju oświadczyła, że jej resort "nie planuje przyjmowania (przez Tanzanię) szczepionek na COVID-19".

O dopuszczeniu do użycia szczepionek w Tanzanii decyduje właśnie Ministerstwo Zdrowia - informuje AP.

Gwajima, która wystąpiła na konferencji bez maseczki, podobnie jak jej współpracownicy, przekonywała, że Tanzania jest bezpieczna.

Minister zachęcała obywateli kraju do stosowanie się do zasad higieny, a także do korzystania z inhalacji, jako metody chroniącej przed koronawirusem.