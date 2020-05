Sudańczycy niedługo zatęsknią za dyktatorem

W Kober zaraził się już ostatni szef partii Baszira Ahmed Harun. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele rodziny Haruna i adwokat byłego dyktatora, którzy wypowiadali się dla mediów zachodnich. Nie wszyscy w to wierzą. Dobrze zazwyczaj poinformowanemu portalowi Middle East Eye nie udało się tego potwierdzić w ministerstwie zdrowia.

„Bardzo niepokoimy się o zdrowie wujka, od kiedy [13 marca] ujawniono pierwszy w kraju przypadek Covid-19, nie możemy go odwiedzać” - mówił z kolei Głosowi Ameryki kuzyn 76-letniego Omara Baszira.

Teraz robi się to coraz mniej prawdopodobne. W Radzie Suwerennej większość i przewodniczącego mają jednak wojskowi, którzy przecież przez lata stali u boku Baszira. Pozwolili mu upaść, by uspokoić masy protestujących.

Omar Baszir upadł 11 kwietnia 2019 roku. Trzy dekady jego władzy (doszedł do niej w wyniku zamachu stanu) wiązały się z korupcją, represjami, ludobójstwem, wojnami oraz flirtem z międzynarodówką fundamentalistów islamskich. Upadł po masowych, trwających kilka miesięcy, protestach, które rozpoczęły się od oburzenia na podwyżki cen chleba i benzyny, by przerodzić w żądanie wielkiej politycznej zmiany.

Niektórzy rok temu wieścili, że generałowie nie oddadzą na dobre władzy, tylko się przyczają. Teraz w prasie arabskiej pojawiają się spekulacje, że wojskowi mogą przeprowadzić zamachu stanu, do którego restrykcje covidowe świetnie pasują. Masowych protestów, takich jak rok temu, nie należałoby się obawiać.

Teraz też są problemy z chlebem, benzyna nie tanieje, mimo że ceny ropy na rynkach światowych niskie jak prawie nigdy. Rada Suwerenna ale ci pierwsi dominują, miała w ciągu trzech lat i kilku miesięcy od obalenia Baszira doprowadzić Sudańczyków do wolnych wyborów.

- Kto będzie protestował, gdy wojskowi powiedzą, że okres przejściowy ma trwać pięć czy dziesięć lat? Zachód się tym nie interesuje. A Sudańczycy po 30 latach już zapomnieli, co to są prawdziwe wybory - uważa Aati, który w pełni nadziei nie stracił, w mediach społecznościowych przedstawia się jako kandydat w wyborach prezydenckich w roku 2023.

Czy możliwe jest, by Rada Suwerenna przygotowała kraj do wolnych wyborów pod koniec 2022, jak wynikało z nowszych planów?

W 40-milionowym Sudanie przez półtora miesiąca zanotowano pół tysiąca zakażeń, 36 osób zmarło. Ale w piątek minister zdrowia Akram Ali Altom z przerażeniem podawał, że w ciągu doby przybyło 67 chorych, a trzy osoby zmarły. Dziś wspominał już o 91 nowych przypadkach i pięciu nowych ofiarach śmiertelnych. Krzywa pnie się do góry od kilku dni. Testów robi się bardzo mało, ich liczba nie jest podawana w codziennych komunikatach prasowych ministra zdrowia.

W większości prowincji od początku pandemii zakazane było też odwiedzanie meczetów, co teraz w czasie świętego miesiąca postu i modlitwy budzi opór części wiernych. Niektórzy zbierają się na wspólne modlitwy na ulicach w pobliżu zamkniętych meczetów. Zakaz zgromadzeń to nie jest coś, do czego łatwo przekonać Sudańczyków.

Tragicznego rozwoju wydarzeń w Sudanie, jednym z najbiedniejszych państw świata, obawia się ONZ.

- Sudańczycy mogą doświadczyć niewypowiedzianego cierpienia, bo sudański system opieki zdrowotnej nie poradzi sobie z epidemią o skali, którą widzieliśmy w innych regionach świata - mówiła kilka dni temu oenzetowska wysoka komisarz ds. praw człowieka Michelle Bachelet, apelując o szybką pomoc humanitarną. Koronawirus zagraża temu, co pojawiło się po obaleniu dyktatora: „obietnicy rozwoju, demokracji, sprawiedliwości i pokoju”.

W całym kraju jest około 300 respiratorów. To pokazuje, z jakimi trudnościami może się lada moment zetknąć służba zdrowia, doświadczonego wieloma tragediami Sudanu.