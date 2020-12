Trudno się zapisać na szczepienie przeciw Covid-19

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że zaszczepieni mają zostać wszyscy medycy, bez względu na to, czy pracują w ramach umowy z Funduszem, czy nie. Dodaje, że każdy z 509 tzw. szpitali węzłowych, w których wykonywane będą szczepienia, ma obowiązek przyjąć zgłoszenie od osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia. – Zapisy na szczepienia trwają do 28 grudnia. Codziennie przybywa nowych zgłoszeń. Do piątku było ich ponad 200 tys. – mówi. Resort ocenia, że w etapie zerowym powinno się zaszczepić ok. 500 tys. pracowników ochrony zdrowia.