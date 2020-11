Lotniska i hale: Gdzie powstaną w Polsce szpitale tymczasowe?

Idea, jaka przyświeca rządowi, jest jasna – w trybie ekspresowym, praktycznie w ciągu dwóch–trzech tygodni, mają powstać szpitale tymczasowe dla osób zakażonych, które nie muszą być podłączone do respiratora, ale ich stan wymaga np. podawania tlenu czy leków na zapalenie płuc. Rząd spodziewa się eksplozji liczby chorych – w czwartek padł kolejny rekord: w ciągu ostatniej doby zachorowało na Covid-19 ponad 27 tys. osób. Rząd musiał zaangażować spółki Skarbu Państwa do budowy szpitali tymczasowych, by ominąć wymóg przetargów, które sparaliżowałyby inwestycje.

Spółki wraz z wojewodami od kilku dni pilnie poszukują gotowych lokalizacji – magazynów, hangarów, centrów, w których w szybkim tempie będzie można stworzyć paraszpitale. – W Poznaniu będzie to prawdopodobnie hala targowa na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ale to wstępna koncepcja – podkreśla Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

Pierwszą lokalizację ma już Śląsk – to kończąca się budować hala magazynowa dla lotniska w Pyrzowicach, za którą odpowiada Węglokoks. – Jesteśmy w trakcie przygotowań – potwierdza Jarosław Latacz, rzecznik Węglokoksu SA. Covidowy szpital powstaje we współpracy ze szpitalem nr 1 w Chorzowie. Druga lokalizacja jest typowana na południu regionu – w okolicach Jastrzębia-Zdroju, Rybnika.

Z kolei szpital w Płocku powstanie na placu na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN, które miało zostać oddane do użytku do końca roku. „Rozpoczęły się już pierwsze prace związane z zagospodarowaniem miejsca pod przygotowanie placówki" – informuje nas biuro prasowe koncernu. Ma tam powstać ok. 200 łóżek dla pacjentów. W budowę zaangażowane są spółki z grupy ORLEN, a szpital powstaje we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.