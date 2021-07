Mekka znowu z garstką pielgrzymów

Tak jak w zeszłym roku z powodu pandemii w wielu krajach obowiązują ograniczenia. W kilku meczety są zamknięte, w innych, jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, modły mogą trwać do 15 minut. Aż 100 tys. Arabów, w tym z Zachodniego Brzegu Jordanu, zebrało się natomiast we wtorek przed meczetem Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.

Przy okazji Id al-Adha, czyli święta ofiar, odbywa się hadż, pielgrzymka do Mekki zwana inaczej wielką. Przez resztę roku odbywają się małe pielgrzymki, czyli umra. W roku przedcovidowym na hadż przybyło 1,86 mln muzułmanów. W tym roku władze Arabii Saudyjskiej zezwoliły na to 60 tys. wybrańców. Są to wyłącznie Saudyjczycy oraz obcokrajowcy mieszkający w królestwie w wieku od 18 do 65 lat i zaszczepieni. (Na zdjęciu: modły w meczecie Namira w Mekce).