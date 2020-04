W piątek druga najwyższa liczba nowych zakażeń od początku epidemii

W piątek łącznie potwierdzono 461 nowych przypadków zakażeń. To drugi najwyższy wynik od początku epidemii. Najwięcej, 475 zachorowań, zanotowano 5 kwietnia.

„Z przykrością informujemy o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem” - dodał resort. Zmarli to: 91-letnia kobieta z Krakowa, 65-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta z Poznania, 68-letni mężczyzna z Legnicy, 88-letnia kobieta z Bolesławca, 98-letnia kobieta z Ozimka, 86-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźle, dwie 92-letnie kobiety i 87-letni mężczyzna z Częstochowy, 83-letnia kobieta z Kozienic, 86-letnia kobieta i 82-letnia kobieta z Warszawy oraz 69-letni mężczyzna z Nowego Miasta nad Pilicą.

W porannym raporcie Ministerstwo Zdrowia informowało o potwierdzeniu 296 nowych przypadków koronawirusa. Dotyczyły one województw: śląskiego (133), dolnośląskiego (43), wielkopolskiego (37), kujawsko-pomorskiego (20), małopolskiego (10), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubelskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (5), zachodniopomorskiego (5), podkarpackiego (5), pomorskiego (4). W komunikacie przekazano także informację o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem 84-latki z Kędzierzyna-Koźla, 64-latki z Tychów, 87-latki z Poznania i 81-letniego mężczyzny ze Starachowic.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.