Rady na czas zarazy

Jak zarządzać kulturą na odległość? Gdzie i jak szukać publiczności pozamykanej w domach? Jak przenieść tożsamość instytucji, budowaną często przez lata w realu, do rzeczywistości wirtualnej? I jak skutecznie wykorzystać algorytmy mediów społecznościowych? Na takie pytanie próbują odpowiedzieć autorzy poradnika skierowanego do instytucji kultury.

– W czasie pandemii budowanie wspólnot jest najważniejsze. To one dają siłę do życia. Dziś musimy komunikować się sprawniej – uważa Katarzyna Szustow, właścicielka firmy SZUSTOW. Kultura i Komunikacja.