40 tys. podopiecznych domów opieki przypłaci epidemię życiem?

– 40 proc. pensjonariuszy to osoby tak schorowane, że zagraża im najmniejsza infekcja. Pozostawieni bez opieki, w dodatku z chorymi na koronawirusa nie przeżyją. Dlatego należy jak najszybciej przewieźć ich do szpitali – ostrzega. I dodaje, że sytuacja w Tomczycach i Niedabylu to tylko początek koronadomina w DPS-ach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy hospicjach: – To placówki grupujące najciężej chorych i niepełnosprawnych, a jednocześnie najsłabiej dofinansowane. Pracujący tu personel jest tak słabo wynagradzany, że musi pracować w innych miejscach, więc nietrudno o zawleczenie koronawirusa. Co gorsza, to ostatnie miejsce, do jakiego kieruje się środki ochronne. Personel stosuje je wówczas, gdy sam je sobie kupi, uszyje lub wybłaga u władz – mówi Marek Wójcik.