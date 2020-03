Łódź prosi o pomoc miasta partnerskie z Chin

Hanna Zdanowska i profesor Marcin Gołaszewski wysłali listy do burmistrzów Kantonu i Chengdu z prośbą o pomoc. To chińskie miasta partnerskie Łodzi już od kilku lat.

- Dzielą nas tysiące kilometrów, ale łączy nas bliskość serc. Łączy nas nie tylko interes gospodarczy, wymiana kulturowa, ale także przyjaźń i gotowość do pomocy – napisali łódzcy samorządowcy.

Przyznali też, że „zasięg i konsekwencje epidemii są jednak obecnie, na tym etapie rozprzestrzeniania się wirusa, trudne do oszacowania.

I apelują o pomoc do władz obu chińskich miast partnerskich. - Polskie przysłowie mówi:„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie", dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc - napisali prezydent Łodzi i szef Rady Miasta.