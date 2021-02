Wielkanoc i majowe pierwsze komunie w cieniu pandemii

Do 15 marca powinny zostać podjęte decyzje o tym, czy tegoroczne komunie zostaną przesunięte. Rząd nie wyklucza także, że Wielkanoc znów będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Byłyby to już trzecie święta (w tym drugie wielkanocne), które Polacy spędzą bez rodzinnych spotkań.

W czwartek resort zdrowia poinformował o 12 tys. 142 nowych zakażeniach. To niemal tyle samo co dzień wcześniej, ale licząc tydzień do tygodnia, dane poszybowały w górę aż o ponad 3 tys. (33,8 proc.). – Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to prawdopodobnie będziemy musieli też taki scenariusz rozważyć, żeby tę Wielkanoc spędzić w domu – mówił w czwartek rano RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.