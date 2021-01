Ministerstwo Zdrowia zapomniało o kuratorach

Kuratorzy sądowi mają być szczepieni w dalszej kolejności. Nikt nie bierze pod uwagę, że nie tylko mogą sami zakazić się koronawirusem, ale także przenieść go na podopiecznych.

Choć praca kuratorów sądowych jest podobna do tej, którą wykonują pracownicy pomocy społecznej, i kontaktują się oni z tą samą grupą osób co prokuratorzy, nie mają prawa do wcześniejszego szczepienia. Według przyjętych obecnie zasad zaszczepieni zostaną dopiero w drugim etapie – razem z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Poniżej dalsza część artykułu

Kuratorzy to grupa licząca zaledwie 5200 osób. – Wykonujemy naszą pracę nie tylko w sądzie, ale także w terenie. W sytuacji, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci, nie możemy się opierać wyłącznie na wywiadzie telefonicznym. Przecież osoba, która znęca się nad rodziną, nie powie nam o tym przez telefon – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Związku Zawodowego Kuratorów Zawodowych. – W obecnych czasach trudnych spraw związanych z relacjami w rodzinie jest więcej i brak interwencji na czas może się zakończyć tragicznie – dodaje.

Kuratorzy podkreślają, że bywają tygodnie, gdy kontaktują się z ok. 50 podopiecznymi. – W małych komunalnych mieszkaniach nie da się utrzymywać dystansu. Nie sposób też pochylić się nad problemami rodziny w 15 minut. Przecież rozmawiając z dzieckiem, które się samookalecza, nie przerwę nagle i nie wyjdę, mówiąc, że jest to dla mnie niebezpieczne. Tak samo jak nie przerwę nagle kontaktu dziecka z rodzicem i nie pójdę do domu – tłumaczy Szewera-Nalewajek.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, uzasadniając potrzebę wcześniejszego szczepienia prokuratorów, tłumaczył, że „przesłuchując świadków i podejrzanych, często przez wiele godzin przebywają z nimi w małych pomieszczeniach. Są też w częstym kontakcie z personelem medycznym i przedstawicielami służb mundurowych, którzy zostali w pierwszej kolejności zakwalifikowani do szczepień".

Kuratorzy podkreślają, że kontaktują się z podobną grupą osób. – I bardzo często sami chorujemy. Nie znam chyba sądu, w którym kuratorzy by nie chorowali. Są nawet takie, w których nie było w pracy ani jednego kuratora, bo część była w izolacji, a pozostali na kwarantannie – mówi szefowa kuratorskiego związku zawodowego.

Krajowa Rada Kuratorów w grudniu zwróciła się do wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a w styczniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, z prośbą o możliwość wcześniejszego zaszczepienia. Reakcji jak dotąd nie było.

W odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" o szczepienie kuratorów sądowych, Ministerstwo Zdrowia wskazało, że etapy szczepień w ostatnich dniach zostały skorygowane, ale na razie nic nie wskazuje na to, by dotyczyło to kuratorów.