Rząd ukrywa koszty szpitali polowych

19 szpitali tymczasowych utworzonych przez wojewodów kosztowało 518 mln 163 tys. 483 zł – informacje te podał minister zdrowia posłance Hannie Gill-Piątek. Do pełnej listy kosztów brakuje jednak 13 placówek zbudowanych przez spółki Skarbu Państwa i „premierowego" Szpitala Narodowego. Według szacunków „Rzeczpospolitej" to dodatkowe 300–500 mln zł.

Najwyższe koszty spośród 19 placówek poniesiono w budynkach targowych – jak w Poznaniu (39,7 mln zł), Lublinie (47,9 mln zł) oraz Krakowie (35,7 mln zł). Najdroższe szpitale zbudowano we Wrocławiu (spółka Dynamic Congress Centre – za 75,6 mln zł) i Katowicach (Międzynarodowe Centrum Kongresowe – 55,5 mln zł). Z kolei najtańsze okazały się szpitale urządzone w budynkach służby zdrowia, jak np. ZOZ-u w Nidzicy czy Szczytnie – każdy ok. 5 mln zł, i w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Ciechocinku (tu niecałe 3 mln zł).

Sprzeczne informacje

Zapytaliśmy więc w spółkach. – Nie słyszeliśmy o żadnych negocjacjach. Wszystko, co kupowaliśmy, co zlecaliśmy w formie faktur, szło od razu do ministerstwa – mówi nam członek zarządu jednej ze spółek. – MAP zna koszty budowy, bo one się w dużej mierze zakończyły. Tak jak nasza inwestycja – mówi nam dyrektor w kolejnej spółce. Pełnego zwrotu kosztów spółki dotąd nie otrzymały. Liczą, że do połowy stycznia to nastąpi.