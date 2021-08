Koronawirus. Nowa Zelandia: Zakażeń najwięcej od kwietnia 2020 r.

Dyrektor generalny resortu zdrowia Nowej Zelandii, Ashley Bloomfield poinformował, że liczba osób zakażonych w kraju wzrosła do 148.

Bloomfield podkreślił jednocześnie, że - na szczęście - przyrost liczby zakażeń w kraju nie jest wykładniczy co oznacza, że transmisja wirusa nie jest tak szybka, jak się obawiano.

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że spodziewa się w najbliższym czasie przyrostu liczby dobowych zakażeń na tym etapie epidemii.

W poniedziałek premier Jacinda Ardern przedłużyła obowiązujący w kraju lockdown do północy 27 sierpnia. W Auckland lockdown ma obowiązywać co najmniej do 31 sierpnia.