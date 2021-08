Koronawirus. Australia: Lockdown w Sydney potrwa do października?

Elliot pytany o to jak długo może w rzeczywistości potrwać lockdown w największym mieście kraju stwierdził, że powinien się on - jego zdaniem - skończyć przed wielkim finałem australijskiej ligi rugby, który zaplanowano na 3 października. Minister swoje szacunki oparł na obecnym tempie szczepień oraz transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w Sydney.

Szefowa rządu stanu Nowa Południowa Walia, Gladys Berejiklian, kilkukrotnie mówiła, że łagodzenie obostrzeń będzie możliwe, jeśli w stanie wykonanych zostanie 6 milionów szczepień. Do poniedziałku na terenie stanu wykonano 4 449 056 szczepień.

Berejiklian mówiła, że priorytetem w łagodzeniu obostrzeń będzie powrót do stacjonarnego nauczania oraz powrót ludzi do pracy.

- To, co zdarzy się we wrześniu, zależy od tego co zdarzy się w sierpniu - podkreślała nawiązując do celu, jaki stawia sobie jej rząd jeśli chodzi o szczepienia (6 milionów szczepień ma zostać wykonanych w stanie do końca sierpnia).

Tymczasem minister finansów Australii, Simon Birmingham przyznał, że można "bezpiecznie założyć" iż inne stany w najbliższych miesiącach nadal nie będą wpuszczać osób przybywających z Nowej Południowej Walii.