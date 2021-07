Koronawirus. Chiny: Dobowa liczba zakażeń najwyższa od stycznia

Ostatni raz liczba wykrytych w ciągu doby w Chinach zakażeń była wyższa 30 stycznia, gdy raportowano o 92 nowych, objawowych zakażeniach koronawirusem.

Wzrost liczby zakażeń to efekt wykrywania coraz większej liczby zakażeń u przybywających do Chin testowanych w prowincji Junnan, graniczącej z Mjanmą (Birmą), gdzie sytuacja epidemiczna pogarsza się gwałtownie.

Dzień wcześniej w Chinach wykryto 31 zakażeń koronawirusem.

Większość zakażeń, o których Chińska Komisja Zdrowia Publicznego informuje we wtorek, to zakażenia u osób przybywających spoza granic kraju (takich zakażeń jest 41). Wszystkie te zakażenia wykryto u obywateli Chin wracających do kraju z Mjanmy.