Szczepienia darmowe do końca września. Później? Nie wiadomo

- Zastanawiamy się, co zrobić ze szczepieniami po wrześniu, bo do tego czasu ustaliliśmy, że ten system będzie działał w ten sposób jak do tej pory, czyli jest i darmowy preparat i darmowa usługa szczepienia - mówił w rozmowie z Radiem Wrocław Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że na pewno do końca września szczepienia przeciw COVID-19 będą w pełni refundowane. Nie potrafił odpowiedzieć, czy taki stan utrzyma się również jesienią.

- Dlatego najlepiej zaszczepić się teraz - odpowiedział.