Izrael zamyka miejsca publiczne dla niezaszczepionych

Premier Naftali Bennett potępił w czwartek Izraelczyków, którzy odmawiają zaszczepienia się przeciwko COVID-19, mówiąc, że "szkodzą wszystkim".

Izrael w związku z szybko przeprowadzoną akcją szczepień, zniósł w maju niemal wszystkie wprowadzone wcześniej obostrzenia, ale rozprzestrzenianie się wariantu Delta doprowadziło do wzrostu liczby nowych przypadków, co skłoniło rząd do przywrócenia szeregu ograniczeń.

- Nasze zadanie jest jasne - wszyscy Izraelczycy, którzy mogą być zaszczepieni, muszą być zaszczepieni - powiedział premier.

- Odmawiający szczepień zagrażają naszemu zdrowiu, otoczeniu i wolności wszystkich obywateli Izraela. Naszej wolności do pracy, wolności naszych dzieci do nauki, wolności do świętowania z rodziną. Odmawiający szczepionek krzywdzą nas wszystkich - mówił Bennett.