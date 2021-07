Kowalski: Nie mamy prawa odbierać praw niezaszczepionym Polakom

Część polityków postuluje, by w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzić kolejne ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, tym razem na wzór Francji, w której Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, zgodnie z którą aby móc wejść np. do restauracji trzeba okazać tzw. przepustkę covidową (paszport sanitarny).

Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że obecnie nie można wykluczyć wprowadzenia takiego rozwiązania w Polsce.



- Prawa i wolności obywatelskie przynależą wszystkim Polakom, zaszczepionym i niezaszczepionym, i nie możemy ich ustawowo odbierać - oświadczył poseł Janusz Kowalski.

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem polityk Solidarnej Polski ocenił, że "model francuski" jest w naszym kraju nie do przyjęcia. - Skończyłoby się to ogromnymi manifestacjami - zaznaczył.

- Nie mamy prawa do tego, żeby odbierać konstytucyjne prawa i wolności tym Polakom, którzy się nie zaszczepili - podkreślił.

- Ja ich zachęcam do szczepień, ale nie wolno im odbierać praw i wolności, bo to jest dyskryminacja; segregacja sanitarna jest dyskryminacją. Na to nie ma zgody - mówił.

Pytany, czy Solidarna Polska nie zgodzi się, by tzw. obostrzenia dotyczyły tylko osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 Janusz Kowalski odparł, że nie dotyczy to tylko jego partii.

- Za ustawą o segregacji sanitarnej podpisało się 11 posłów klubu parlamentarnego PiS, w tym trzech członków Solidarnej Polski - powiedział.

Wyraził przekonanie, że "przeciwko segregacji i dyskryminacji" opowie się zdecydowana większość jego "przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości". - Chociażby minister (edukacji i nauki - red.) Przemysław Czarnek, który jasno powiedział, że jest przeciwnikiem przymusowych szczepień wśród nauczycieli, a więc jest przeciwnikiem segregacji sanitarnej, ponieważ człowiek wolności, człowiek, który miłuje wolność, który szanuje prawa i wolności obywatelskie jest przeciwko segregacji i dyskryminacji - mówił Kowalski. Ocenił, że prawa i wolności Polakom pierwsza chce odbierać "postkomunistyczna lewica".

- Zachęcam do tego, żeby się szczepić, sam się zaszczepiłem - zaznaczył poseł Solidarnej Polski.