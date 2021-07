"Model francuski" w Polsce? Rząd nie wyklucza tego wariantu

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Medycznej odbyła się "dłuższa dyskusja" dotyczącą "potencjalnych obostrzeń", czyli ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzanych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 - przekazał w Polsat News rzecznik rządu. Piotr Mueller dodał, że spotkanie miało charakter roboczy i trwało ok. 90 minut.

Ostateczne decyzje nie zapadły.

Pytany, czy jeśli restrykcje zostaną zaostrzone, to osoby zaszczepione na COVID-19 nie będą nimi objęte, rzecznik odparł, że "w tej chwili mamy wprowadzony taki model hybrydowy". - Jeżeli obniżamy czy zwiększamy limity, to one nie obejmują zaszczepionych. Ten model na pewno zachowamy - oświadczył.

- Jeżeli limity zmniejszałyby się w niektórych miejscach, to osoby, które są zaszczepione, tymi limitami co do zasady nie będą objęte - dodał.