Koronawirus. Turcja: Więcej zakażeń Deltą, więcej zakażeń w ogóle

1 lipca w Turcji złagodzono większość obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju, po tym jak dobowa liczba zakażeń spadła tam z ok. 60 tysięcy w kwietniu, do ok. 5 tysięcy.

Minister zdrowia Turcji zwraca uwagę, że w ostatnim czasie liczba zakażeń znów rośnie - jak mówi dzieje się to w miejscach, gdzie poziom wyszczepienia jest niski.

Do wzrostu liczby zakażeń dochodzi m.in. w prowincjach południowo-wschodniej Turcji.

Koca apelował do Turków, aby ci szczepili się na COVID-19. Według podanych przez niego danych ok. 61 proc. dorosłych mieszkańców kraju zaszczepiło się już na COVID-19. Do końca przyszłego tygodnia odsetek ten ma wzrosnąć do 70 proc.

W Turcji wykryto jak dotąd 5,5 mln zakażeń koronawirusem i ok. 50 tysięcy zgonów chorych na COVID-19.