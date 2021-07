USA: Stan pozwany, bo zakazuje wymagania "paszportów covidowych"

Gubernator Ron DeSantis wydał rozporządzenie, które zakazuje przedsiębiorcom domagania się przedstawienia dowodu zaszczepienia na COVID-19 przez klientów jako warunku dostępu do usług. Jak stwierdził taka polityka byłaby równoznaczna z dyskryminacją.

Zwolennicy uzależnienia dostępu do usług od tego, czy osoba jest zaszczepiona przeciw COVID-19 podkreślają z kolei, że jest to konieczne, by chronić zdrowie publiczne.

Zgodnie z obowiązującymi na Florydzie przepisami, przedsiębiorcy, którzy zmuszają klientów do legitymowania się dokumentem potwierdzającym szczepienie na COVID-19, mogą być ukarani grzywną do wysokości 5 tysięcy dolarów.