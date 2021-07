Wariant Delta potwierdzony w 98 krajach. Wciąż mutuje

Obecnie WHO śledzi 4 niebezpieczne warianty koronawirusa: Alpha, Beta, Gama i Delta.

- Będą wciąż ewoluować: będzie więcej mutacji, więcej wykrywanych wariantów, a niektóre znich będą budzić obawy - zapowiedziała dr Maria Van Kerkhove, szefowa zespołu WHO ds. koronawirusa.

Przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia, niedawno wybrany na drugą kadencję Tedros Adhanom Ghebreyesus, podkreślił, że są dwie zasadnicze metody, dzięki którym państwa mogą odeprzeć kolejny atak koronawirusa: to po pierwsze intensywne testowanie, wczesne wykrywanie zakażeń i izolacja zakażonych, noszenie masek, dystans społeczny i wentylowanie pomieszczeń. Po drugie - to globalna dostępność sprzętu ochronnego i szczepionek.

Szef WHO przypomniał, że wzywał przywódców na całym świecie do współpracy w dążeniu do zaszczepienia co najmniej 70 proc. populacji każdego kraju, bo jest to najlepszy sposób na spowolnienie pandemii.

Dr Soumya Swaminathan, główna naukowiec WHO, oświadczyła, że zebrano wiele danych na temat skuteczności szczepionek Pfizer-Biotech i AstraZeneca, ale znacznie mniej w przypadku innych stosowanych szczepionek. - Żadna ze szczepionek, którymi obecnie dysponujemy, nie zapewnia 100 proc. ochrony. Dlatego nawet jeśli jesteś zaszczepiony, możesz się zarazić, ale objawy będą łagodne lub nie wystąpią w ogóle, a prawdopodobieństwo poważnego zachorowania jest bardzo, bardzo niskie – mówiła Soumya Swaminathan.