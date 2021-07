EMA: Zapalenie mięśnia sercowego możliwym skutkiem szczepionki mRNA na COVID-19

Europejska Agencja Leków przeanalizowała ponad 300 przypadków zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie osierdzia w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. EMA podała, że większość przypadków odnotowano po szczepieniu preparatem przeciw COVID-19 o nazwie Comirnaty firm Pfizer i BioNTech.

Do użytku warunkowo dopuszczone zostały dwie szczepionki mRNA na COVID-19. W krajach Unii Europejskiej częściej od preparatu firmy Moderna stosowana jest szczepionka koncernu Pfizer.

Pfizer oświadczył, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia były "na ogół łagodne", a chorzy "mają tendencję do powrotu do zdrowia w krótkim czasie, po standardowym leczeniu i odpoczynku".



EMA podała, że nie znalazła żadnych związków przyczynowo-skutkowych między przypadkami zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia a szczepionkami Johnson & Johnson i AstraZeneca, co też było przedmiotem analizy.



"Europejska Agencja Leków potwierdza, że korzyści z wszystkich dopuszczonych do obrotu szczepionek na COVID-19 wciąż przewyższają (związane z tymi preparatami - red.) ryzyko" - oświadczyła EMA.