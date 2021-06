Kiedy zaczął rozprzestrzeniać się koronawirus? Nowe ustalenia badaczy

Według badaczy wirus mógł rozprzestrzenić się poza Chinami do stycznia 2020 roku - a więc do momentu, gdy w Chinach zidentyfikowano pierwsze ognisko zakażeń związane z targiem w Wuhan.

Jednak kilka wcześniejszych zakażeń, zidentyfikowanych wcześniej, nie miało żadnego związku z targiem Huanan co wskazuje, że SARS-CoV-2 krążył już w Chinach zanim dotarł na targ.

Ustalenia z badania źródeł pochodzenia wirusa, prowadzonego przez WHO we współpracy z Chinami wskazują, że do zakażeń ludzi koronawirusem mogło dochodzić przed pojawieniem się ogniska na targu w Wuhan.

W tym tygodniu ukazały się wyniki badań Jessego Blooma z Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle, który odzyskał skasowane dane pochodzące z sekwencjonowania genetycznego cząstek wirusa pobranych od pierwszych zakażonych w Chinach.

Dane te wskazują, że próbki pobrane od zakażonych z targu Huanan "nie były reprezentatywne" dla koronawirusa SARS-CoV-2 i były wariantem wcześniejszego szczepu, który krążył po części Chin.