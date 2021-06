Koronawirus. Indie: Ponad 6 tysięcy zgonów chorych na COVID w ciągu doby

To rekordowy dobowy przyrost liczby zgonów w Indiach, a zarazem największy dobowy przyrost liczby zgonów w jakimkolwiek państwie świata od początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - zauważa CNBC.

Tak duży dobowy przyrost liczby zgonów jest efektem "dodania" do bilansu epidemii w stanie Bihar ok. 4 tysięcy osób zmarłych po zakażeniu koronawirusem. Osoby te leczyły się w domach i w prywatnych szpitalach i nie były ujmowane we wcześniejszych statystykach.