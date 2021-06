Abu Dabi wprowadza strefy dla zaszczepionych PAP/EPA, Mohammed Hossam

Abu Dabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich i drugie co do wielkości miasto ZEA, ograniczy dostęp do centrów handlowych, restauracji i innych miejsc wyłącznie dla osób zaszczepionych lub tych, które okażą negatywny wynik testu na koronawirusa.