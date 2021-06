Amerykański stan oferuje 100 dol. za przyjęcie szczepionki na COVID-19

Departament Zdrowia Nowego Meksyk ogłosił, że nagroda pieniężna dotyczy każdego, kto do czwartku przyjmie drugą dawkę szczepionki lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson (Janssen).

Urzędnicy chcą, by do końca tygodnia w pełni zaszczepieni stanowili co najmniej 60 proc. mieszkańców stanu w wieku powyżej 16 lat.