Prof. Simon: Mamy dwa, trzy miesiące względnego spokoju

- Odporność populacyjna zależy od typu i agresywności wirusa. COVID-19 jest wyjątkowo zakaźnym wirusem - zauważył członek Rady Medycznej przy premierze Morawieckim. - Na odporność populacyjną składają się trzy elementy: osoby zaszczepione, osoby, które w ogóle nie zachorują na koronawirusa, bo są odporne oraz osoby, które się zakaziły, przechorowały i nabyły odporność. Nie dotyczy to wszystkich, które zachorowały, bo niektórzy mają słabą lub krótkotrwałą odporność - tłumaczył.

Prof. Simon zwrócił uwagę, że do opanowania pandemii najważniejsze będzie zaszczepienie trzech grup społecznych. - To osoby po 65 roku życia, służba zdrowia oraz nauczyciele. Jeśli te grupy się zaszczepi, to epidemia będzie, ale nie w takim strasznym wydaniu jak do tej pory. Wtedy prawdopodobnie problem będzie rozwiązany - ocenił.

Natomiast według dolnośląskiego konsultanta ds. chorób zakaźnych „szkoda tracić czas” na zadeklarowanych przeciwników szczepień. - Jest cała masa starszych ludzi nie mających dostępu do internetu, niezaradnych, niezadbanych przez rodziny i tej grupie trzeba pomóc - zaapelował prof. Krzysztof Simon.