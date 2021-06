Koronawirus. Cztery zakażenia w Sydney. Znów trzeba zakładać maski

- Nie chcemy wywoływać paniki, ale chcemy jednocześnie, by wszyscy zachowywali podwyższoną czujność - oświadczyła premier Nowej Południowej Walii, Gladys Berejiklian.

Do ostatnio wykrytego zakażenia w mieście miało dojść w galerii handlowej, przy minimalnym kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

Maski będą ponownie obowiązkowe w pociągach, autobusach i promach w Sydney od 16 czasu lokalnego w piątek. Obowiązek został wprowadzony na pięć dni.

Władze apelują też do mieszkańców, by nosili maski we wszystkich miejscach publicznych znajdujących się pod dachem.

Australii udało się jak dotąd uniknąć powstania dużych ognisk koronawirusa - m.in. dzięki zamknięciu granic i korzystaniu z krótkich lockdownów w miejscach, gdzie pojawiały się lokalne zakażenia.

W Australii wykryto jak dotąd ok. 30,3 tys. zakażeń. Zmarło 910 osób chorych na COVID-19.