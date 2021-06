Rada Medyczna nie rozważała obowiązku szczepień dzieci na COVID-19

- Mamy nowe dane, które mówią, że odporność trwa dłużej. Wydaje się, że ona i po infekcji, i po szczepionce będzie trwała znacznie dłużej niż myśleliśmy do tej pory - powiedział dr Konstanty Szułdrzyński, odnosząc się w Radiu Plus do koronawirusa SARS-CoV-2 i oceniając, że to "dobra wiadomość".

- To wydaje się odróżniać tego koronawirusa od innych koronawirusów. Przejście innych koronawirusów dawało odporność na 6-9 miesięcy, rzadko docierającą do roku. Z prac u ozdrowieńców (po SARS-CoV-2 - red.) widać, że u większości z nich - nie u wszystkich - odporność jest zupełnie dobra i utrzymuje się, więc zapewne będzie powyżej roku - dodał.

Odnosząc się do okresu odporności u osób zaszczepionych przeciw COVID-19 członek Rady Medycznej wyraził nadzieję, że będzie on wynosił "co najmniej 2-3 lata", ponieważ "przy tej skali konieczności szczepień trudno sobie nawet organizacyjnie wyobrazić, żebyśmy musieli ludzi szczepić co roku".

- Ten odstęp dwóch, trzech lat dawałby nam wszystkim jakiś oddech - zaznaczył.