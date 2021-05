Floryda: Tańsze bilety dla zaszczepionych. "Jak Holokaust"

Organizatorzy koncertu pop-punkowego w St. Petersburgu na Florydzie w ten sposób chcieli zachęcić potencjalnych uczestników imprezy do zaszczepienia.

W groźbach kierowanych do Wiiliamsa często przewijały się odniesienia do Holokaustu, porównujące wymóg szczepień z nazistowskimi prześladowaniami i mordowaniem Żydów.

Przeciwko takiemu działaniu wystąpiło biuro gubernatora Florydy, republikanina Rona DeSantisa, uznając, że jest to dyskryminacja osób niezaszczepionych, niezgodna z prawem stanu. Wiosną tego roku DeSantis wydał bowiem zarządzenie, które zabrania wszelkim instytucjom rządowym, prywatnym czy edukacyjnym uzależnianie świadczenia jakichkolwiek usług od szczepień.

Jak pisze "Washington Post", reakcja wokół skromnego wydarzenia dla kilkuset osób podkreśla głębokie podziały co do tego, jak powinien wyglądać powrót Stanów Zjednoczonych do normalności.

Ponieważ liczba szczepień wciąż spada, urzędnicy zdrowia publicznego ostrzegają, że kraj może nie osiągnąć odporności stadnej na wirusa, który w USA zabił prawie 600 tys. ludzi i spowolnił gospodarkę.