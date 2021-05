Kongresmenka porównała noszenie masek do Holokaustu

Kontrowersje rozpoczęły się w niedzielę, gdy Greene, wypowiadając się dla konserwatywnego podcastu, porównała decyzję Pelosi o utrzymaniu zasad noszenia masek do nazistowskich działań przeciwko Żydom.

- Wiesz, możemy spojrzeć wstecz, gdzie ludziom kazano nosić złotą gwiazdę, a oni zdecydowanie byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii, do tego stopnia, że wsadzano ich do pociągów i zabierano do komór gazowych w nazistowskich Niemczech - powiedział Greene. - To jest dokładnie ten rodzaj nadużycia, o którym mówi Nancy Pelosi - dodała.

Greene, która upierała się, że nie powiedziała nic złego, otrzymała ostrą krytykę z obu politycznych stron. Republikanka Liz Cheney nazwała jej komentarze "szatańskim obłędem". Kilku Demokratów stwierdziło, że Greene nie nadaje się do pracy w Kongresie.