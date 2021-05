Horban: Każdy zaszczepiony dostaje nagrodę

Doradca premiera pytany był m.in. o to, kiedy w Polsce zostanie zniesiony stan epidemii, obowiązujący od marca ubiegłego roku.

- To bardzo trudne pytanie i jeszcze trudniejsza decyzja - uważa. Przekonuje, że jeśli odpowiednia do uzyskania tzw. odporności stadnej liczba osób, czyli ok. 70 proc. populacji, nie zostanie zaszczepiona, to "prawie jak w banku" możemy mieć pewność, że jesienią nastapi kolejna fala pandemii.

Wciąż jednak zaszczepionych jest za mało, a zainteresowanie szczepieniami sukcesywnie maleje. Szczególny nacisk należy położyć na zaszczepienie wszystkich seniorów - osób powyżej 60 troku życia, a tych zaszczepionych jest "około 50 proc.".

- Powyżej 90 proc. to jest coś, co pozwoliłoby nam spać spokojnie. Jeśli będzie niżej, to te osoby trafią do nas jesienią do szpitali - mówił Horban.

Lekarz zwrócił się do mediów, by te wspomogły rząd w akcji namawiania Polaków do poddania się szczepieniu, uświadamiania, że są to działania ratujące życie.

Każdy sposób zachęcania do przyjęcia szczepionki jest według Horbana przydatny, także loterie, o których wprowadzeniu mówił dwa dni temu minister Michał Dworczyk, i nagrody dla gmin o najwyższym wskaźniku wyszczepienia. - Mam nadzieję, że część osób zostanie zachęcona. Porządny samochód hybrydowy to coś, o czym wszyscy powinni marzyć - stwierdził doradca.

Według Horbana w rzeczywistości każda zaszczepiona osoba dostaje nagrodę w postaci ochrony przed chorobą.

Pytany o ewentualne wprowadzenie obowiązku szczepień, Horban stwierdził, że to "ostateczny ruch". - Jeżeli wprowadzany, to powinien być skuteczny - stwierdził gość Radia ZET.