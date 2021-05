Koronawirus. Prezydent RPA ostrzega przed "szczepionkowym apartheidem"

RPA i Indie na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) prą do zawieszenia niektórych praw patentowych do leków i szczepionek w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Propozycję tę wsparł w ubiegłym tygodniu prezydent USA, Joe Biden. W UE propozycję tę wspiera m.in. Polska.

Ramaphosa przekonuje, że szczepionki powinny być "globalnym dobrem publicznym".

"Chodzi o potwierdzenie naszego zobowiązania do tego, aby dążyć do równości wobec praw człowieka, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie" - pisze prezydent w apelu do obywateli RPA.