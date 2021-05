San Marino proponuje turystom szczepienia Sputnikiem V

Do San Marino, w którym mieszka ok. 34 tys. osób, pierwszy transport szczepionek Sputnik V dotarł w lutym. Do tej pory w tym jednym z najmniejszych państw świata przeciw COVID-19 zaszczepiło się 25 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych z koronawirusem SARS-CoV-2 w San Marino wynosi zero.

W związku z sytuacją władze zdecydowały o rozpoczęciu programu turystyki szczepionkowej. - Akcja rozpocznie się 17 maja i będzie skierowana do zagranicznych turystów, którzy nie są obywatelami Włoch - powiedział minister turystyki Federico Pedini Amati.