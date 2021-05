W Barcelonie świętowano koniec lockdownu. Interweniowała policja

Minister kultury José Manuel Rodríguez Uribes, przemawiając na imprezie w Madrycie, wezwał młodych ludzi do dalszego przestrzegania zasad dystansu społecznego.

- Wiem, co to znaczy żyć z wieloma ograniczeniami i potrzebą wychodzenia z domu, ale proszę was, abyście robili to ostrożnie, abyście się dobrze bawili, ale byli bardzo ostrożni i nadal przestrzegali środków bezpieczeństwa - powiedział Uribes.

9 maja o północy przestał w Hiszpanii obowiązywać wprowadzony sześć miesięcy wcześniej stan wyjątkowy. Trwający weekend był pierwszym, z którego w pełni mogli korzystać młodzi mieszkańcy kraju.

W Hiszpanii nadal obowiązują pewne ograniczenia. W Katalonii, której stolicą jest Barcelona, bary i restauracje są otwarte od 7 rano do 23 wieczorem, a maksymalna liczba osób przy stolikach to cztery.

Służby drogowe odnotowały 42-proc. wzrost liczby samochodów opuszczających główne miasta w piątek w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim tygodniu. Szefowie ruchu turystycznego w kurorcie Benidorm stwierdzili, że rezerwacje hotelowe wzrosły o 60%.

Jeden z najbardziej poszkodowanych krajów Europy, Hiszpania odnotowała 79 339 zgonów spowodowanych koronawirusem i 3,6 miliona przypadków.