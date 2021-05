WHO zaaprobowała szczepionkę Moderny przeciw COVID-19 AFP

Szczepionka Moderny została przez Światową Organizację Zdrowia umieszczona na liście dopuszczonych do stosowania w sytuacji nadzwyczajnej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-COV-2. To piąty preparat przeciw COVID-19 zaaprobowany przez WHO.